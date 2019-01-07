الفيصل يقيم مأدبة عشاء في منزله ترحيبًا بنائبه بدر بن سلطان

المواطن - جدة

أقام صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة مساء اليوم بمنزله في جدة ، مأدبة عشاء ترحيباً بصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، بحضور عدد من أصحاب السمو الأمراء والمعالي والمسؤولين وأهالي المنطقة.

وأكد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح في كلمة ألقاها نيابة عن منسوبي الإمارة أن القيادة الرشيدة حريصة على اختيار قادة هذه المنطقة الذين يقومون على رفاهية أهلها وراحة زوارها ومرتاديها، وقال : “نسعد في منطقة مكة المكرمة باهتمام وعناية بالغتين من لدن قيادتنا الرشيدة تتجسد صورها وتترجم معانيها أمامنا جليا من خلال دعم غير محدود لكل متطلبات واحتياجات المنطقة وسكانها بمتابعة وإشراف حثيث من قبل سمو أمير المنطقة وسمو نائبه، وليس هذا الاهتمام بمستغرب تجاه أطهر بقاع العالم وقبلة جميع المسلمين ، وفي سياق هذا الاهتمام يحرص ولاة أمرنا – رعاهم الله – على اختيار قادة هذه المنطقة الذين يقومون على رفاهية أهلها وراحة زوارها ومرتاديها “.

وقال الدكتور الفالح في كلمته مخاطباً صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل : ” صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل.. نفتخر نحن منسوبو الإمارة أن شاركنا سموكم الكريم وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز في الفترة الماضية رحلة الإنجاز والتحدي للرقي بالمنطقة، وكنا جميعا نعمل تحت قيادتكم بتفانٍ وإخلاص كل حسب مسؤوليته وموقعه، ونرجو أن نكون قد حققنا وترجمنا طموحاتكم وآمالكم للارتقاء بمستوى الأداء في الإمارة والمنطقة”.

ورحب الدكتور الفالح بصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة باسمه ونيابة عن كافة منسوبي الإمارة، وهنأه بالثقة الغالية من لدن المقام السامي بتعيينه نائبا لأمير المنطقة، وقال : ” أرحب بسموكم الكريم بإسمي ونيابة عن كافة منسوبي الإمارة قيادات ومسؤولين وموظفين، وأهنئكم بالثقة الغالية والكبيرة من لدن المقام السامي الكريم بتعيينكم نائبًا لأمير المنطقة، مؤكدين أننا سنواصل جهودنا وعملنا وسنكون – بإذن الله تعالى – خير معين لتحقيق تطلعات سمو أمير المنطقة وسموكم الكريم لتكملوا مسيرة النجاح والإنجاز التي بدأتموها إبان توليكم إمارة الجوف، فرغم قصر المدة، إلا أن ذلك لم يكن عائقًا أمام سموكم لتطوير المنطقة، ولذا فنحن على يقين بأن منطقة مكة المكرمة ستتجدد لقاءاتها وستكون على موعد قريب جدًا مع مزيد من الإنجازات والمشاريع الريادية التي تليق بمكانة المنطقة واهتمام ولاة الأمر بها، فأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم يا سمو الأمير في هذه المنطقة الغالية على القيادة الحكيمة والعزيزة على أفئدة المسلمين في أنحاء العالم، ونرجو من الله تعالى أن يوفق سمو أمير المنطقة وسموكم الكريم لكل ما يحقق راحة واستقرار وسعادة سكان منطقة مكة المكرمة وزوارها من حجاج ومعتمرين”.

من جهتهم، رحب أهالي منطقة مكة المكرمة ، بسمو نائب أمير المنطقة ، في كلمة ألقاها نيابة عنهم الدكتور ناصر السعيدي ، مقدمين شكرهم لسمو الأمير عبدالله بن بندر عبدالعزيز على ما بذله من جهود ملموسة في تنمية المنطقة ، وقال : ” يطيب لي أن أرحب نيابة عن أهالي منطقة مكة المكرمة ، بسمو الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ، مباركين له الثقة الملكية الكريمة بتعيينه نائبا لأمير المنطقة ، ونحن على يقين أن سموه سيكون خير معين لسمو أمير المنطقة لما يمتلكه من قدرات إدارية فذة موروثة، ومكتسبة من سلطان الخير، ومن خبراته السابقة حين توليه إمارة منطقة الجوف ، كما نزجي الشكر والتقدير لسمو النائب السابق الأمير عبدالله بن بندر على ما بذله من جهود ملموسة في التنمية، وتلمس حاجات المواطنين ،وندعو له بالتوفيق في عمله الجديد وزيرا للحرس الوطني”.

وأضاف : لقد دأب ملوك هذه البلاد على الاهتمام بمكة وأهلها، والحرص على خدمة قاطنيها، وزائريها يختارون لها أعيان الرجال ليتولوا إمارتها، فكان أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن – رحمه الله – يقومون بما أسند إليهم من مهمات خير قيام ، حتى جاء الملك عبدُالله بن عبدالعزيز – رحمه الله – فنقل ولايتها من جيل الأبناء إلى جيل الأحفاد ، واختار لها حاكمًا إداريًا فذًا متميزًا متمرسًا، شهدت له قفزاته التنموية في عسير ومنجزاته الثقافية والإعلامية والرياضية في المملكة، ومساهماته الفكرية في العالم العربي، وحين مباشرته العمل في إمارتها وضع خطة عشرية للتنمية، بدأت بتنفيذ أكبر توسعة للحرم الشريف على مدى التاريخ وافتتاح برج زمزم وأكبر ساعة ومنارة في العالم .

واشار إلى إن مكة المكرمة اليوم مبتهجة مهنئة، في ذكرى انطلاق الدورة الجديدة للتنمية في المنطقة، بالتمديد لسمو أمير المنطقة والتعيين لسمو النائب، وإن أهل المنطقة مستبشرون بالخطط التنموية الجديدة التي تحقق طموحات المواطنين، وتطلعات القيادة بتحقيق التنمية المستدامة الشاملة، وفق معطيات رؤية المملكة ٢٠٣٠ “.

ثم ألقى الدكتور زاهد القرشي قصيدة بهذه المناسبة قال فيها:

حللت على الحجاز فطب منابا

وخذ أهليه بعد النوب نابا

يكادُ يضيءُ من شرفٍ ويرمي

شراراتٍ و يلتهب التهابا

على أن الذي يغشاه يلقى

به بردًا إذا زاد اقترابا

و ما تلك الحرارُ ترى ولكن

مفاتنَهُ كسيناها نقابا !

فأكبر بالتراب متى تلاقى

ببيت الله أن يدعى ترابا !

لهُ شمسانِ : عينا ألمعيٍّ

متى جالا به في السقم طابا

تجرده الملوك سليلَ ملكٍ

متى سلته ما حملت جرابا

يظفِّرُ ما يكونُ و ما يُرجَّى

و يفرقُ ما يُهابُ حجى مُهابا

له (اسم الخلودِ) و جد جذبا