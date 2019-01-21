الفيصل يكرم القرني بعد ضبطه قضية تزوير وثائق سفر في جوازات مكة
قدم شكره لرجال الأمن عامة ومنسوبي الجوازات بوجهٍ خاص

الفيصل يكرم القرني بعد ضبطه قضية تزوير وثائق سفر في جوازات مكة

2019/01/21
الساعة 3:15 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة ، العريف بدر بن علي القرني من منسوبي جوازات المنطقة ، نظير تميزه في العمل وضبطه قضية تزوير في وثائق سفر.
وخلال التكريم الذي حضره مدير جوازات المنطقة العميد عابد الحارثي ، قدّم سمو الأمير خالد الفيصل شكره لرجال الأمن على وجه العموم ومنسوبي الجوازات بوجهٍ خاص نظير ما يبذلونه من جهود وأعمال والخدمات التي يقدمونها للمواطن والمقيم.
بدوره, أعرب العميد الحارثي باسمه ونيابة عن منسوبي الجوازات , عن جزيل شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على دعمه وتكريمه لرجال الأمن المتميزين وتشجيعه لهم.



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