الفيصل يوجه رسالة لرجال وسيدات الأعمال في المنطقة: لدينا مشكلة كبيرة

المواطن - مكة المكرمة

جدد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، الدعوة لرجال وسيدات الأعمال للاستثمار في محافظات المنطقة والالتفات للمحافظات الصغيرة والمراكز التابعة لها.

وقال أمير منطقة مكة المكرمة لدى تدشينه بحضور نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان، حلقة نقاش دعم وتطوير مشاريع المحافظات والمراكز بالمنطقة والتي تأتي تحضيرًا لمنتدى منطقة مكة الاقتصادي: “آثرت أن أكون بينكم في هذه الحلقة التي دعوت لها إيمانًا مني بأننا جميعًا مقصرون في حق هذا الوطن الذي أعطانا كل شيء، والذي يجب أن نشارك جميعًا في تنميته إنسانًا ومكانًا”.

واستشهد أمير منطقة مكة المكرمة خلال حلقة النقاش التي حضرها أكثر من 200 من مديري الأجهزة الحكومية ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز وعدد من رجال وسيدات الأعمال في المنطقة بمشاريع حول العالم قامت على مجهود وطني وشعبي في مجالات تعليمية وجامعية وصناعية، لافتًا سموه إلى أهمية مشاركة رجال وسيدات الأعمال بالمدن الكبرى في تنمية وتطوير المحافظات الصغيرة فذلك أقل كلفة على المستثمرين.

وتابع سموه القول: “لدينا مشكلة كبيرة تتمثل في عدم منح أنفسنا الثقة الكافية والمكانة التي نستحقها؛ فنحن لسنا أقل تعليمًا ولا مكانة ولا ذكاءً من العالم المتقدم، ولعل الله خص هذه البلاد بالدين الإسلامي وكتابه الكريم”، داعيًا في ذات الوقت إلى الاستفادة من القرآن الكريم والأحاديث النبوية فهي المنهج القويم لشتى مناحي الحياة.

وتساءل الأمير خالد الفيصل: “لماذا ننتظر أن يأتينا مستثمر من الخارج لتنمية بلادنا؟ أنتم لستم أقل من غيركم”، وختم سموه بالقول: “انهضوا أيها السعوديون.. انهضوا أنتم لها”.

وشارك الأمير خالد الفيصل والأمير بدر بن سلطان في جلسة حلقة النقاش الأولى التي ناقشت عددًا من الموضوعات، من بينها تهتم حلقة نقاش دعم وتطوير مشاريع المحافظات والمراكز بالمنطقة لتغطية واحتياجات المحافظات الساحلية وكيفية إسهام المحافظة في تعظيم الناتج المحلي وطرق وأساليب مشاركة القطاع الخاص كذلك تطوير اقتصاديات مبتكرة للمحافظات.

كما شارك وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة، الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، في الجلسة الثانية لحلقة النقاش التي تطرقت إلى الخروج بقائمة مشاريع حكومية مناسبة ‫للعرض على المستثمرين، والخروج بفرص استثمارية مناسبة للمشاركة بين القطاع الخاص والعام كذلك تحديد المزايا التنافسية والقيم النسبية للمحافظات.