الفيصل: ٨٠٢ مليون ريال قيمة المشاريع المنجزة في رابغ وخليص والكامل

المواطن - مكة المكرمة

أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، أن إجمالي قيمة المشاريع المنجزة والمعتمدة والجاري تنفيذها في محافظات رابغ وخليص والكامل تقدر بنحو ٨٠٢ مليون ريال، فيما بلغت استثمارات القطاع الخاص في محافظة رابغ ١٠٠ مليار ريال.

وفي ختام جولة الأمير خالد الفيصل للمحافظات الثلاث قدم سموه أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ووزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، على الاهتمام الكبير الذي تحظى به محافظات المنطقة.

ودعا الأمير خالد الفيصل رجال وسيدات الأعمال إلى الاستثمار في وطنهم، فهي الوسيلة الأجدى ووطنهم الأولى بمشاركتهم في تنميته، كما دعا سموه أهالي المحافظات إلى المبادرة بطرح الفرص الاستثمارية على القطاع الخاص وترغيب الشركات للمشاركة في العملية التنموية، مؤكدًا أنه تم تشكيل فريق عمل لتحقيق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وحث الأخير على المشاركة في مشاريع التنمية، موجهًا الدعوة للشركات الكبرى في المنطقة لمد يد العون للمحافظات والمساهمة في تنميتها.

وقدم الأمير خالد الفيصل شكره للجامعات على فتح أفرع لها في المحافظات الأمر الذي أسهم في الارتقاء بالمستوى الفكري والاقتصادي والثقافي، مجددًا التأكيد على ضرورة أن تتخطى هذه الجامعات أسوارها وأن تشارك في المجتمع المحيط بها بالدراسات والبحوث.

وكان الأمير خالد الفيصل قد التقى أهالي محافظات رابغ وخليص والكامل واستمع إلى مطالبهم ومقترحاتهم التنموية، كما ترأس سموه بحضور وكيل الإمارة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح ومديري القطاعات الحكومية في المنطقة اجتماعات المجالس المحلية للمحافظات الثلاث، واطلع على المشاريع المنفذة والمعتمدة والجاري تنفيذها كما تمت مناقشة المتعثرة منها وسبل تحريكها.

ودشن سموه عددًا من المشاريع في قطاعات الكهرباء والصحة والطرق والتعليم والجامعات والمقار الأمنية ومشاريع للعمل والتنمية الاجتماعية.

عقب ذلك دشن سموه ورشة عمل الشراكة المجتمعية التي تستهدف القطاعات الحكومية والأهلية والخيرية، والتي تهدف إلى تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية التكاملية ودورها في تطوير المجتمع المحلي ودراسة معوقات التوسع ووضع الحلول لها، وقد شارك سموه في حلقة النقاش التي تضمنتها الورشة.

وشهد أمير منطقة مكة المكرمة أيضاً توقيع اتفاقيتين بين تعليم رابغ وجامعة الملك عبد العزيز وتهدف لخدمة الأداء التعليمي المتميِّز ورعاية الموهوبين، كذلك تمكين الطرفين من إقامة الفعاليات والبرامج التنموية المختلفة لتنمية المحافظة.

ودشن سموه خلال الزيارة مبادرة ‏درب الأنبياء بخليص والهادفة لخدمة ضيوف الرحمن وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم وتعظيم ذلك في نفوس أبناء المحافظة.