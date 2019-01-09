القادسية فرصة #الاتحاد لاستعادة التوازن

المواطن - مروة نبيل

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضيفًا على نظيره القادسية، مساء اليوم الخميس، في أولى مباريات الدور الثاني من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويأمل المدرب الكرواتي سلافين بيليتش في استعادة توازن الاتحاد بمنافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال مباراة القادسية، بعد البداية السيئة للعميد في الدور الأول.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد معسكرًا في المنطقة الشرقية، وعمل بيليتش على تصحيح أخطاء اللاعبين، وتجهيزهم بشكل جيد؛ لاستعادة نغمة الانتصارات المفقودة في الدوري هذا الموسم.

ويخوض لاعبو الاتحاد مباراة القادسية بمعنويات مرتفعة، بعدما نجح العميد في التأهل إلى منافسات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين عقب فوزه على الجبيل بثلاثية مقابل هدف.

واكتفى الاتحاد بتحقيق فوز وحيد في منافسات الدور الأول من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليحتل المركز الـ15 برصيد 6 نقاط، من الفوز في مباراة والتعادل في 3 مواجهات، والهزيمة في 11 لقاء.