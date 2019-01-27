القادسية يحتج على مشاركة الفهيد #الفتح

المواطن - مروة نبيل

قدم نادي القادسية احتجاجًا رسميًا على مشاركة نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، محمد الفهيد خلال مباراة الفريقين اليوم.

وأكدت قناة دوري بلس الناقل الرسمي للمنافسات السعودية، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أن القادسية احتج على مشاركة محمد الفهيد لحصوله على بطاقة حمراء خلال مباراة الفتح والوحدة في الجولة الـ16.

وانتهت مباراة الفتح والقادسية التي أُقيمت على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء، ضمن منافسات الجولة الـ17 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز النموذجي بثنائية دون رد.

وبعد مباراة الفتح والقادسية اليوم، رفع الفريق الأول لكرة القدم بالنموذجي رصيده إلى 22 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتجمد رصيد الفريق القدساوي عند 20 نقطة في المركز الـ11.