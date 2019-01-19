القادسية يدعم دفاعه بالجزائري بلخيتر

المواطن - مروة نبيل

وصل، فجر اليوم السبت، المدافع الجزائري الدولي مختار بلختير إلى مطار الملك فهد الدولي، تمهيدًا لانضمامه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية.

وأكد نادي القادسية عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن النجم الجزائري مختار بلختير سيخضع لفحوصات طبية قبل التوقيع الرسمي معه.

ويُشارك مختار بلختير صاحب الـ27 عامًا في مركز الظهير الأيمن، ولعب في صفوف مولودية العلمة من 2013 حتى 2015، وانتقل إلى النادي الإفريقي من 2016 حتى يناير 2019.

ويسعى مجلس إدارة نادي القادسية لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بلاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لتحسين النتائج والتقدم في جدول ترتيب الدوري.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية المركز العاشر في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة.