القبض على المعتدين على أحد نزلاء مركز التأهيل الشامل بالخرج

القبض على المعتدين على أحد نزلاء مركز التأهيل الشامل بالخرج

2019/01/10
الساعة 8:59 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

قبضت شرطة منطقة الرياض، اليوم الخميس، على المعتدين على أحد نزلاء مركز التأهيل الشامل بالخرج.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو الذي تم تداوله، عن قيام شخصين بالاعتداء على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، فقد باشرت دوريات الأمن بمحافظة الخرج، ظهر اليوم الخميس 1440/5/4هـ ، بلاغاً من مركز التأهيل الشامل بالمحافظة، عن قيام وافدين يعملان بالمركز بالاعتداء على أحد نزلاء المركز، من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعنيفه أثناء نقله لمستشفى الملك خالد بمحافظة الخرج لتلقي العلاج، وبمباشرة المختصين للموقع تم القبض عليهما.

وأضاف أنه جرى إيقافهما تمهيداً لاستكمال إجراءات الاستدلال بحقهما وإحالتهما للنيابة العامة. والله ولي التوفيق.

 



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