القبض على مستشار عسكري ألماني تجسس لصالح إيران

المواطن - الرياض

أعلن النائب العام الألماني، القبض على أحد المستشارين العسكريين الألمان من أصول أفغانية يبلغ من العمر خمسين عامًا، ويعمل كمُقيِّم لغوي ومستشار ثقافي للفرقة، وتمكن من خلال وظيفته الحصول على مواد حساسة للغاية، بما في ذلك على ما يبدو معلومات عن البعثة الألمانية في أفغانستان.

ووفقًا للنائب العام فإن المتهم الذي تم القبض عليه في 6 ديسمبر 2018م سيتم تقديمه اليوم إلى قاضي التحقيق في المحكمة الفيدرالية، بتهمة العمل من أجل تزويد المخابرات الإيرانية بالمعلومات وتقديمها.

وقالت النيابة الفيدرالية في بيان: إن الرجل البالغ من العمر 50 عامًا واسمه عبدالحميد س. “كان مقيمًا لغويًّا ومستشارًا للمسائل الثقافية لدى القوات المسلحة الألمانية، ويعتقد أنه بهذه الصفة نقل معلومات إلى جهاز استخبارات إيراني”.

وأفاد موقع “شبيغل أونلاين” الإخباري الألماني أن المشتبه به تجسس على الجيش لسنوات، وكان يتمتع بإمكانية الوصول إلى مواد سرية للغاية، بما في ذلك بعثة القوات الألمانية في أفغانستان، حيث سيمثل المتهم أمام قاضٍ في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

ومن ناحية أخرى، قالت وزارة الدفاع الألمانية اليوم: إنها على علم بتحقيق يجري مع أحد أفراد الجيش الألماني، للاشتباه في تجسسه، إلا أنها لم تذكر المزيد من التفاصيل.

وفي يوليو الماضي، قالت وكالة المخابرات الداخلية الألمانية: إن إيران توسعت في قدراتها الهجومية الإلكترونية، وتمثل خطرًا على الشركات ومؤسسات الأبحاث الألمانية.