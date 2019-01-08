القرني: هذه الأذكار رددها الإمام محمد بن عبدالوهاب من العيينة إلى الدرعية

المواطن - الرياض

أكد الشيخ عائض القرني، أن الإمام المُجدّد الشيخ محمد بن عبدالوهاب- رحمه الله- كان يُردد في طريقه من العيينة إلى الدرعية: “ومن يتق الله يجعل له مخرجًا ويرزقه من حيث لا يحتسب”، كما كان يردد “سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلى الله، والله أكبر”.

وأوضح القرني أن هذا بحسب ما جاء في كتاب علماء نجد خلال ثمانية قرون، الجزء الأول صفحة 166.

في سياق آخر، قال القرني: إن جنودنا البواسل على الحدود يحمون البلاد، ورجال أمننا في الداخل يحرسون الممتلكات، والمكاسب، والأنفس، والدماء، والأعراض، داعيًا بقوله: “اللهم احفظهم في أهلهم وذويهم، وأصلح بالهم وحالهم، واجعل التوفيق والنجاح حليفهم”.