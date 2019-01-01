القصبي : المركز الوطني للتنافسية يهدف لرفع كفاءة وجودة الأداء الحكومي

المواطن - واس

أكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن المركز الوطني للتنافسية، الذي صدر قرار مجلس الوزراء اليوم بتنظيمه يؤسس عمل اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه “تيسير” لرفع كفاءة وجودة الأداء الحكومي.

وأضاف القصبي أن المركز يهدف إلى تحسين وتطوير البيئة التنافسية في المملكة، والارتقاء بترتيب المملكة في المؤشرات والتقارير العالمية، ويهتم بدراسة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص وتحليلها واقتراح الحلول والمبادرات لمعالجة معوقات القطاع الخاص.

وأفاد معاليه أن المركز يختص بمراجعة الأنظمة واقتراح التعديلات اللازمة، ومتابعة التزام الجهات الحكومية بإجراء الإصلاحات لتحسين تنافسية المملكة، إضافة إلى رصد وتحليل المؤشرات والتقارير العالمية التي تؤثر على البيئة التنافسية، واستطلاع ورصد آراء العموم بهدف تحسين بيئة الأعمال في المملكة.