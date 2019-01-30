القمامة تتكدس في روابي الرياض بسبب انتقام عمال البلدية!

المواطن - عبدالله الهويدي - الرياض

في موقف مثير للتعجب، تعنت عمال البلدية مع أهالي شارع الغصن في حي الروابي شرق الرياض، بعدم إزالة القمامة من الحاويات، انتقامًا منهم بسبب رفض بعض الأهالي تجمع العمال أمام المنزل ووضع الكراتين التي يجمعونها فوق سيارتهم أحيانًا!

وقال وليد الجهني في تصريحات إلى “المواطن“، إن المشكلة بدأت عندما كان عمال البلدية يجمعون “الكراتين” وقت العشاء ويضعونها أمام منزله، وفوق سيارته أحيانًا، ولمدة ساعتين إلى أن ينتهوا من جمعها بهدف بيعها، حيث طالبهم بنقلها من أمام منزله إلى مكان آخر، وهو ما حدث بالفعل؛ وقاموا بتغيير مكانها ووضعوها أمام منزل آخر خالي من السكن، حتى جاء مستأجر للمنزل، وتم نقلها مجددًا أمام منزل وليد.

وأكد وليد أنه حذر العمال برفع شكوى للبلدية إن استمروا على ذلك، وبعد هذا الموقف؛ تعنت عمال البلدية مع سكان “شارع الغصن” في الحي ذاته؛ بعدم إزالة القمامة من الحاويات، ودخلوا أسبوعهم الثالث وهم على هذا الحال.

وأوضح وليد أنه اتصل على الرقم “940”؛ وهو الرقم المخصص لرفع البلاغات، ولم يتم التجاوب معه على الإطلاق، كما كشف أن السكان رفعوا بلاغًا بشأن إهمال عمال البلدية لشارعهم.

وأشار وليد إلى أنه ذهب لمكتب البلدية القريب من منزله، وأوضح معاناة الأهالي لهم، وأكدوا تجاوبهم الشفهي معه، ومضى أربعة أيام حتى الآن؛ ولا يزال الوضع كما هو.