القنصلية لدى نيويورك للمواطنين: احذروا العاصفة الثلجية

المواطن - الرياض

حذرت قنصلية المملكة لدى نيويورك، من الأحوال الجوية السيئة التي تتعرض لها شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت القنصلية أنه نظرًا لسوء الأحوال الجوية وتعرض شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية لعاصفة ثلجية اعتبارًا من مساء يوم الجمعة 12/ 5/ 1440هـ الموافق 18/ 1/ 2019م، تدعو كافة المواطنين السعوديين إلى توخي الحيطة والحذر ومتابعة توجيهات السلامة التي تصدرها السلطات المحلية.

وحذرت السلطات الأمريكية من عاصفة شتوية تجتاح نحو 10 ولايات أمريكية، فضلًا عن واشنطن العاصمة؛ مما يعني تأثر ملايين الأمريكيين بها.