القني رئيسًا تنفيذيًا للاتحاد السعودي للأمن السيبراني

القني رئيسًا تنفيذيًا للاتحاد السعودي للأمن السيبراني

2019/01/31
الساعة 6:23 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
2010
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المواطن - الرياض

أصدر رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني المكلّف قرارًا بتعيين متعب بن مخلف القني رئيسًا تنفيذيًا للاتحاد.
ويمتلك متعب بن مخلف القني خبرات تفوق العشر سنوات في مجال تقنية المعلومات وهو متخرج من جامعة لنكلن تخصص برمجيات.

 



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