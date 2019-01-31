القني رئيسًا تنفيذيًا للاتحاد السعودي للأمن السيبراني

المواطن - الرياض

أصدر رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني المكلّف قرارًا بتعيين متعب بن مخلف القني رئيسًا تنفيذيًا للاتحاد.

ويمتلك متعب بن مخلف القني خبرات تفوق العشر سنوات في مجال تقنية المعلومات وهو متخرج من جامعة لنكلن تخصص برمجيات.