القوات الإسرائيلية تحاصر قبة الصخرة وتمنع دخول المصلين

المواطن - متابعة

أكد الشيخ عمر الكسواني مدير المسجد الأقصى أن القوات الإسرائيلية حاصرت مسجد قبة الصخرة اليوم ومنعت دخول المصلين لأداء صلاة الظهر.

وفي وقت سابق اليوم حدث تدافع بين المصلين وقوات الأمن الإسرائيلية أصيب على إثره عدد من المصلين بينهم الكسواني.

وتوافد مئات المصلين إلى المسجد لكن لم يسمح لهم بالدخول وأقيمت الصلاة في صحن مسجد قبة الصخرة فقط.

وأفاد المصلون بأنهم توجهوا إلى صحن المسجد، حيث أقيمت الصلاة وتعالت أصوات التكبيرات في المسجد رفضًا لإغلاقه ومحاصرته.

وأوضح فراس الدبس مسؤول العلاقات العامة والإعلام في الأوقاف الإسلامية الفلسطينية، أن القوات الخاصة الإسرائيلية منعت كذلك الأئمة ومجموعة من الشيوخ دخول مسجد قبة الصخرة بحسب وكالة معا.