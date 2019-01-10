القوات البرية الملكية السعودية تعلن أسماء 132 متقدماً على وظائفها

المواطن - الرياض

أعلنت قيادة القوات البرية الملكية السعودية (132) من المواطنين والمواطنات الذين تقدموا على وظائفها المعلنة في 1440/04/22هـ وذلك لمراجعة أي من فروع وزارة الخدمة المدنية للفترة من يوم الأحد الموافق 1440/05/07هـ إلى يوم الثلاثاء الموافق 1440/05/09هـ، وذلك لمطابقة ما تم تسجيله على برنامج جدارة من بيانات مع ما لديهم من وثائق أصلية.

الطلبات:

* تطلب القوات البرية من المعلنة أسماؤهم عند مراجعتهم فرع وزارة الخدمة المدنية اصطحاب الوثائق التالية للمطابقة:

1- الهوية الوطنية.

2- أصل وثيقة التخرج موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

3- الحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية يتطلب إرفاق (معادلة) من وزارة التعليم.

ملاحظات هامة:

– تؤكد القوات البرية أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح وإنما لمراجعة صحة البيانات.

– أن أسماء المرشحين والمرشحات النهائية سوف تعلن عنها على موقع القوات البرية.

– أوضحت القوات البرية أن من لم (يحضر/تحضر) أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة فلن يتم النظر في المستندات التي تُقدَّم بعد نهاية .

لمعرفة الأسماء: من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).