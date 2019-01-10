الكاتب ياسر الجنيد يوقع كتابه حصاد أكتوبر

المواطن - سعيد ال هطلاء - الرياض

وقع الكاتب ياسر الجنيد كتاب حصاد أكتوبر الصادر عن دار تكوين للنشر، مساء أمس، في مدينة الرياض بحضور عددٍ من المثقفين والإعلاميين.

وتحدث الجنيد عن الكتاب وأبرز ما فيه من مواضيع، وتمت مناقشته من الحضور، وتطرق المؤلف لأسلوب التعاطي في قضايا الشأن العام من خلال حواراتنا اليومية التي قد تشوبها مغالطات أو تعتمد على قواعد غير دقيقة ومعطيات خاطئة، مما يدفع الحوار لأهداف غير مرجوة وقد تؤثر سلباً على جوانب أكثر أهمية من تلك الأهداف، والحوار لم يعد حبيس المجالس المغلقة فقط بل تجاوزه لفضاء مواقع التواصل الاجتماعي حيث يصل إلى جمهور متعدد الثقافات، والأفكار، وتختلف قيمة الاجتماعية وهي جماهير تؤثر وتتأثر بتشكيل تصورات عن المجتمعات الأخرى وأفرادها وتحدد أطر السلوك وتحكم على مستواها الثقافي والأخلاقي وتتحول إلى صورة ذهنية عامة وثابتة يصعب تغييرها فيما بعد.

وعبَّر “الجنيد” عن الواجب الثقافي والإنساني والأخلاقي في “حصاد أكتوبر” بعملية ترتيب القواعد من خلال مناقشة 10 موضوعات وهي: (المعيار، ورؤية العالم، والدين، والمجتمع، والثقافة، والفكر، والإعلام، والحوار، والقيم والحقيقة) وبحث في تعريفها وقواعدها وحدودها التي ساهمت في تشكيل تصوراتنا للواقع وعلاقتنا بمحيطنا وبالآخر المختلف عنا.

ويعد كتاب “حصاد أكتوبر” للكاتب “ياسر الجنيد” جرعة ثقافية دسمة تهم المجتمعات العربية؛ لينطلق القارئ بعدها للبحث والاطلاع في فضاء أرحب من خلال مصادر أكثر اتساعاً ودقة تتسم بجودة البحث العلمي والتأصيل والشمولية.

ويقود الكتاب القارئ لإعادة التفكير في قواعده التي ينطلق منها للحوار، وأساليبه التي يتبنى فيها الآراء، مما يجعله ينظر للرأي من منظور آخر، من خلال خلق معايير تكون حدود فاصلة بين الصواب والخطأ.