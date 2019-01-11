الكبسة لا تضر الصحة وممتازة للحمية!

المواطن - الرياض

رد الطبيب والمهتم بالتغذية والنحافة الدكتور محمد الغندور، على ما يزعمه البعض بشأن تسبب وجبة الكبسة في ضرر بالصحة.

وأوضح الغندور، في حواره إلى برنامج “سيدتي” على قناة روتانا خليجية، أن زكاة الفطر تخرج من الأرز الذي هو نوع من أنواع الكبسة؛ فلو أن له ضررًا لن يقدمه المسلمون إلى الفقراء، مضيفًا أن الكبسة لا تسبب السمنة بل بالعكس.

وتابع أن من فوائد الكبسة أنها تحافظ على أن يقوم الإنسان بعمل حمية ممتازة؛ لأن أغلب الحميات لازم أن يكون فيها المعادن والفيتامينات والكربوهيدرات، مشيرًا إلى أن من المفروض أن يأكلها الشخص مرة واحدة في اليوم أو خمس مرات في الأسبوع، خاصًة إذا كانت ضمن السعرات الحرارية الخاصة به، وليس أكثر من هذا.