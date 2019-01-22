الكشف عن أسعار هواتف سامسونج الجديدة

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

تستعد شركة سامسونج للكشف عن ثلاثة هواتف على الأقل خلال الحدث الصحفي المقرر في 20 فبراير المقبل، وهي جالاكسي S10 وجالاكسي S10 + وS10 لايت.

ووفقًا لموقع “توتو أندرويد” الإيطالي، والذي يمتلك مصادر موثوقة في مجالات التصنيع التكنولوجي، فإنه تم الكشف عن أسعار النسخ الثلاث من الهواتف، حيث سوف يأتي هاتف سامسونج جالاكسي S10E مع ذاكرة وصول عشوائي سعتها 6 جيجابايت وذاكرة تخزين بسعة 128 جيجا بايت، بسعر 885 دولارًا تقريبًا.

وسيبلغ سعر سامسونج جالاكسي S10 القياسي بسعة 6 جيجابايت وبذاكرة تخزين 128 جيجابايت بسعر 1055 دولارًا، في حين يقال إن الإصدار الذي يحتوي على 8 جيجابايت ذاكرة وصول عشوائي وذاكرة تخزين 512 جيجابايت بسعر 1340 دولارًا.

وكشف حساب يحمل اسم “إيفان بلاس” على موقع تويتر، أحجام النسخ الثلاث المنتظرة من هاتف S10، حيث من المقرر أن تكون الأولى والتي تحمل اسم “Lite” بمساحة 5.8 بوصة، فيما ستكون الثانية “S10” بمساحة 6.1 بوصة، والأخيرة “S10+” بمساحة 6.4 بوصة.