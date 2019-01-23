الكشف عن سبب وفاة الشقيقتين تالا وروتانا فارع في نيويورك

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

كشف مكتب الفحص الطبي في ولاية نيويورك الأميركية، أسباب وفاة الشقيقتين السعوديتين روتانا وتالا فارع في نهر هدسون خلال شهر أكتوبر الماضي.

وحسب شبكة “NBC” الأميركية، فإن الشقيقتين السعوديتين اللتين تم العثور على جثتيهما بالقرب من نهر هدسون قامتا بالانتحار، وذلك بعد أن أعلن مكتب الفحص الجنائي للموت.

وعثر على الشقيقتين السعوديتين تالا فارع البالغة من العمر 16 عامًا، وروتانا فارع صاحبة الـ 23 عامًا، على حافة نهر هدسون في نيويورك في أكتوبر.

وقالت رئيسة الفاحصين الطبيين، الدكتورة باربرا سامبسون في بيان لها: “إن الشقيقتين ربطتا أنفسهما سوية قبل النزول إلى نهر هدسون”، مشيرة إلى أن السبب الرئيسي في الوفاة هو الغرق.

وكان المحققون قد أعلنوا في السابق أن النظرية الأكثر قوة في موت تالا وروتانا فارع هي الانتحار، إلا أن ذلك لم يتم التأكد منه بشكل رسمي.

وقال المحققون إن الشقيقتين اللتين كانتا تعيشان في ولاية فرجينيا، وذلك قبل الإقدام على فعل الانتحار أكتوبر الماضي.

وقالت الشرطة إنه تم العثور على جثتي تالا وروتانا فارع في 24 أكتوبر الماضي، ولكن لم يكن معروفًا الأسباب التي أدت إلى وفاة الشقيقتين.