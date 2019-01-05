الكشف عن معلومات حول مصير سفير كوريا الشمالية المختفي في إيطاليا

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

رجحت صحيفة الإندبندنت البريطانية أن يكون اختفاء سونغ جيل السفير الكوري الشمالي في إيطاليا مجرد محاولة من جانبه للانشقاق عن النظام السياسي تحت قيادة زعيم بلاده الشاب كيم جونغ أون.

وأشارت الصحيفة البريطانية التي استعرضت مجموعة من المعلومات حول جيل، إلى أن السفير الكوري الشمالي الذي اختفى منذ نوفمبر العام الماضي، هو صهر أحد أكبر مسؤولي النظام الكوري الشمالي.

وأوضحت أن عملية الاختفاء بدأت منذ نوفمبر العام الماضي، وهي إلى الآن مجهولة الأسباب، خاصة وأن سفير كوريا الشمالية لم يكن يعاني من علاقات متوترة مع قادة النظام الحاكم في بلاده.

وأرجعت الصحيفة حالات الانشقاق السياسي لعدد من المسؤولين في كوريا الشمالية، إلى رغبتهم في الابتعاد عن مقصلة الزعيم الكوري الشمالي، والذي يُعرف بعنفه الشديد في التعامل مع المسؤولين.

وخلال السنوات القليلة الماضية، تناولت العديد من التقارير عمليات اغتيال للمسؤولين الكبار في كوريا الشمالية، وكان من بينهم عم الزعيم الشاب كيم جونغ أون.

وكانت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية قد أكدت اختفاء سفير جارتها الشمالية لدى إيطاليا، وذلك في أعقاب تقدمه بطلب اللجوء السياسي لإحدى الدول الغربية.

ونفى جهاز الاستخبارات الوطني في كوريا الجنوبية، أن يكون سونغ جيل قد حاول التواصل مع سيول في الأشهر القليلة الماضية، خاصة وأن الجارة الجنوبية لكوريا الشمالية اعتادت استقبال المنشقين من النظام في بيونغ يانغ.