الكشف عن مكان انعقاد القمة الثانية بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية

وكانت السلطات الأمريكية أرسلت أربع مجموعات من المتخصصين في وقت واحد، إلى المدن الفيتنامية دانانج، ومدينة هوتشي منه، وهانوي، وأيضا إلى بانكوك لدراسة إمكانيات عقد القمة المرتقبة.

وبحسب مصادر إعلامية فإن الجانب الأمريكي يفضل مدينة دانانج، حيث عقدت قمة دول منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، وبالتالي، فإن المدينة لديها بالفعل البنية التحتية اللازمة وقادرة على توفير الأمن الكافي.

من جانبها تؤيد فيتنام عقد قمة في عاصمة البلاد، هانوي، بالتزامن مع الزيارة الرسمية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى البلاد.

وفي سياق آخر، قالت كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، إن العلاقات مع الولايات المتحدة “ستتطور بشكل رائع وبوتيرة سريعة”، إذا استجابت واشنطن لجهودها لنزع الأسلحة النووية بإجراءات جديرة بالثقة وخطوات عملية.