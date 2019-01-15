الكشف عن هوية معتقل أميركي جديد في سجون إيران

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

أكدت صحيفة واشنطن بوست الأميركية أن إيران واصلت أعمالها العدائية والإرهابية في منطقة الشرق الأوسط، باختطاف مواطن أميركي جديد خلال الأشهر القليلة المقبلة، وهو يأتي ضمن مجموعة من الأشخاص الذين اعتقلتهم سلطات الملالي في الآونة الأخيرة.

وقال جاسون رضائيان وهو أحد محرري الصحيفة الأميركية الذي سبق له العيش وخوض تجربة الاعتقال في إيران، إن سلطات الملالي تبذل كل ما في وسعها من أجل مراقبة الأميركيين المتواجدين على أراضيها.

وأشار رضائيان إلى أن أحد الأميركيين، يُدعى مايكل وايت، يبلغ من العمر 46 عامًا، اختفى منذ يوليو الماضي خلال جولته السياحية في إيران خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن وايت هو أميركي خالص ولا يحمل جنسية إيرانية إضافية على غرار العديد ممن اعتقلتهم السلطات الإيرانية.

وايت الذي اختفى منذ يوليو 2018، ذهب إلى إيران بجواز سفر أميركي يحمل تأشيرة سياحية إيرانية سارية المفعول، وقد زار وغادر البلاد عدة مرات في الأشهر الأخيرة.

وأبلغت والدة وايت السلطات في كاليفورنيا باختفائه، إلا أنه حتى الآن لم يُسمع عن أي تفاصيل تتعلق بالاختطاف أو الاعتقال داخل سجون الملالي.

ويحاول الملالي تعزيز موقفه السياسي المترنح في أعقاب استعادة الولايات المتحدة للعقوبات الاقتصادية، وذلك عن طريق اختطاف واعتقال عدد من الأشخاص الذين يحملون الجنسية الأميركية على أراضيه، وذلك من أجل المساومة على إطلاق سراحه مقابل تخفيف النبرة الدبلوماسية الأميركية ضد إيران.