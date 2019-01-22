الكلباني: تركي آل الشيخ فهم شمولية الترفيه فتنوعت البرامج

المواطن - الرياض

أكد الشيخ عادل الكلباني أنه تشرف بدعوة من رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، لحضور مؤتمره الذي تحدث فيه عن خطط الهيئة وبرامجها وفعالياتها، مقدمًا الشكر له على هذه الدعوة.

وقال الكلباني: “لعلك تستطيع تغيير نظرة المجتمع للهيئة بفكرك الوقاد وحماستك المعهودة، وطموحك العالي لرفعة الوطن الغالي”.

وتابع: “رأيي أن هيئة الترفيه تلبس حلة جديدة تستحق الوقوف معها والأخذ بيدها لتحقق المراد منها مع تركيز رئيسها تركي آل الشيخ على حرصه على المحافظة على تعاليم الدين وتقاليد وعادات المجتمع وقيمه”.

ورأى أن من أروع برامج الهيئة وفي مقدمتها مسابقة أجمل تلاوة للقرآن في رمضان وجائزتها القيمة 5 ملايين ريال للأول، وكذا مسابقة المؤذن (أجمل أذان) وجائزتها 2 مليون ريال للأول والفاروق (رماية وسباحة وركوب خيل).

وشدد الكلباني على أن أكثر من رائع أن يكون تركي آل الشيخ قد فهم شمولية الترفيه لجميع شرائح المجتمع، فتنوعت البرامج والفعاليات دينيًّا واجتماعيًّا ورياضيًّا.

وأعلن رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، قبل قليل أن الهيئة تعمل على تنفيذ مسابقة دينية خلال شهر رمضان المبارك كأجمل تلاوة وأجمل صوت لرفع الأذان لجميع المسلمين بجوائز ملايين الريالات.

وتابع آل الشيخ: “نعمل على تنفيذ مسابقة كبرى لجنودنا البواسل، ومسابقة تميمة الترفيه والشخصية السعودية للأطفال، كما سيتم إنشاء ساحات خاصة لمهارات القيادة بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة، وإنشاء ساحات لمهارات القيادة”.

وأطلق رئيس هيئة الترفيه مسابقة الفاروق في السباحة والرماية وركوب الخيل والجائزة الأولى مليون ريال، ومسابقة رحلة الهجرة والجائزة الأولى مليون ريال.

وكشف آل الشيخ أن ضمن الخطة إنشاء بازرات كبرى على مستوى عالٍ في المملكة، خاصةً وأن بها مناطق جميلة، كما سيتم إنشاء مسابقات خاصة بتحديات الصحراء بالتعاون مع هيئة الرياضة، مع العمل على استقطاب المعارض العالمية في المملكة.