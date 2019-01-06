الكلية التقنية في الأحساء تستهدف 100 متدرب في أول أيام الترم الثاني

المواطن - واس

نظمت الكلية التقنية في محافظة الأحساء اليوم، فعاليات اليوم التقني لتهيئة المتدربين الجدد للفصل التدريبي الثاني لعام 1439 ـ 1440هـ، وذلك في مقر الكلية بالمحافظة.

وهدفت الفعاليات التي استهدفت 1000 متدرب في جميع التخصصات، إلى تعريف المتدربين الجدد بأنظمة ولوائح الكلية وحقوقهم ووجباتهم، إضافة إلى التعريف بمرافق وأقسام الكلية.

ورحب عميد الكلية سعد اليمني، خلال كلمته، بالمتدربين الجدد، حاثاً الجميع على بذل الجد والاجتهاد في التدريب، مؤكداً على الجميع بتقديم أفضل الخدمات.

من جانبه أشار وكيل الكلية لخدمات المتدربين غازي العيد، في كلمته، إلى حقوق المتدربين وواجباتهم والالتزام بأنظمة الكلية والاستفادة من الإدارات الخدمية التي من شأنها تقديم وتذليل كل ما يواجهه المتدرب في حياته التدريبية.

وقد شهدت الفعاليات عرضا عن الخدمات التي تقدمها وحدة الخدمات الإرشادية، ودورة في التهيئة النفسية للتدريب، وعرض تقديمي إعلامي عن برامج وفعاليات ومناشط الكلية، وفيلماً عن الكلية بعنوان “قصة نجاح”، إضافة إلى التعريف بوابة التدرب الإلكتروني وكيفية التسجيل في بوابة المتدربين، ومحاضرة إرشادية في السلامة المهنية، والخدمات التي تقدمها الوحدة الصحية للمتدربين، والإرشادات الصحية العامة، واستعراض لاستمارة حصر رغبات المتدربين للمشاركة في أنشطة الكلية وتعبئتها وإرسالها إلكترونيا، وفي ختام الفعاليات تم توجيه المتدربين بطباعة أو تنزيل الجداول التدريبية إلكترونياً، كما تجول الجميع على أقسام ومرافق الكلية.

من جهة أخرى أقامت الكلية التقنية بنجران، اليوم، برنامج تهيئة المتدربين المستجدين، وذلك بقاعة الأمير مشعل بالكلية.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بالكلية علي بن عبدالله آل عتيق، أن البرنامج يهدف إلى تعريف المتدربين الجدد بأنظمة ولوائح الكلية وحقوقهم وواجباتهم، إلى جانب تعريفهم بمرافق وأقسام الكلية، مبيناً أن البرنامج يشتمل على عرض عن برامج وفعاليات ومناشط الكلية، وتطبيقات على بوابة التدرب الإلكتروني، وبوابة المتدربين، ونظام رايات.