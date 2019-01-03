الكويت لن تُشارك في تنظيم مونديال 2022 لهذه الأسباب

المواطن - مروة نبيل

حسمت الكويت موقفها رسميًا من استضافة أو المشاركة في تنظيم بعض مباريات نهائيات كأس العالم 2022 المُقرر إقامتها في قطر.

وأعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، جياني إنفانتينو، خلال مؤتمر دبي الرياضي الدولي، عن رغبته في زيادة عدد المنتخبات التي ستُشارك في مونديال 2022 إلى 48 منتخبًا، على أن تقوم دول خليجية في المشاركة بتنظيم الحدث.

وأنهى رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، الشيخ أحمد اليوسف، الجدل حول مشاركة بلاده في تنظيم مونديال 2022 مع قطر، مؤكدًا أن شروط استضافة المباريات أو المشاركة في استضافة بعض لقاءات المونديال لا تنطبق على الكويت.

وتابع: “من الصعب تطبيق بعض شروط فيفا الرئيسية، على أرض الواقع في الكويت، وأبرزها السماح لجميع الجنسيات وبينها الإسرائيلية بدخول أفرادها إلى البلاد وإصدار تأشيرات فورية لها لحظة وصولهم، خصوصًا أن الشرط المذكور يحظر منع دخول أي جنسية سواء أكانت تتبع المنتخبات أو المشجعين”.

وأضاف رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم خلال تصريحاته التي نقلتها صحيفة “الراي” الكويتية: “حتى إن اشترطنا أو حددنا هوية المنتخبات التي ستلعب في الكويت، فلا يمكن أيضًا منع دخول الجماهير التي تشجعها أيًا كانت جنسياتها”.

وواصل تصريحاته قائلًا: “هناك شركات مشروبات روحية ترعى البطولة وترغب في البيع والترويج لمنتجاتها في ملاعب المباريات، وهو أمر محرم ومجرم لدينا في الكويت، فكيف سنحل هذه المشكلة”.

وشدد رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم على أن “استضافة كأس العالم أو المشاركة في احتضانه حدث تاريخي وكل دول العالم ترغب في ذلك ومنها الشارع الرياضي الكويتي، إلا أن هناك عوائق لدينا وهي ليست في يد أي مؤسسة رياضية”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “نتمنى للأشقاء القطريين التوفيق والنجاح في الاستضافة ونحن نثق بقدراتهم ومستعدون لدعمهم بالكوادر الإدارية والفنية. وعندما وقع الاختيار عليهم للاستضافة، شعرنا بفرحة عارمة وكأننا نحن من يستضيف”.