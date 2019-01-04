اللجنة النسائية للتوعية بمكة المكرمة تزور جناح حرس الحدود في الجنادرية

المواطن - الرياض

زار وفد من اللجنة النسائية للتوعية بالمديرية العامة لحرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة معرض المديرية العامة لحرس الحدود، المشارك ضمن فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة والمقام على أرض الجنادرية في دورته الثالثة والثلاثين، وقد تكوّن الوفد من 13 سيدة.

وكان في استقبال الوفد العقيد البحري الركن ساهر الحربي المشرف العام على المعرض، وفي بداية الجولة اطلع العقيد الحربي الوفد على الأجنحة المشاركة في المعرض هذا العام والتي بلغت 13 جناحًا.

وتعرف الوفد على الأرشيف التاريخي لحرس الحدود منذ تأسيسه بمسمياته التاريخية “الهجانة” وتدرجه حتى مسماه اليوم “حرس الحدود”، واستمع إلى شرح مفصل عن الملابس العسكرية التي كان يرتديها ضباط وأفراد حرس الحدود من جميع الفئات البرية والبحرية عبر الحقب الماضية حتى وقتنا الحاضر، كما تجول الوفد في الأجنحة مرورًا بقسم الأمن والحماية، ونظم المعلومات، والشؤون البحرية، وقوة الأمن البحرية الخاصة، والبحث والسلامة، ومبادرات اللجنة النسائية.

واستمع الوفد لشرح وافٍ عن جناح الطيران، والشؤون الطبية، وقوة الأمن البرية الخاصة، والأسلحة، وأكاديمية محمد بن نايف البحرية، ورؤية المملكة 2030، ونبذة عن أسماء شهداء الواجب- رحمهم الله- وذودهم عن مكتسبات الوطن وحدوده، كما شاهد الوفد عرضًا خاصًّا في ميدان العرض لعمليات القبض والتفتيش والكشف عن طرق تهريب الممنوعات.

وأبدى الوفد إعجابه بمبادرة حرس الحدود في إعادة تهيئة بعض شواطئ المملكة وتخصيص مواقع للسباحة لذوي الاحتياجات الخاصة وتجهيزها بكافة المتطلبات من وسائل السلامة البحرية واللوحات الإرشادية وتعليمات الشاطئ وأبراج المراقبة وتجهيزها بكافة الخدمات التي يحتاجونها منذ وصولهم إلى الموقع، وذلك سعيًا لتمكين هذه الشريحة من ممارسة هوايتها في السباحة على الشاطئ بشكل طبيعي وآمن مع جميع أفراد أسرته.

واختُتمت الزيارة بأخذ الصور التذكارية واللقاءات التلفزيونية والصحفية مع عددٍ من أعضاء اللجنة النسائية للتوعية بمنطقة مكة المكرمة.