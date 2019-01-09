اللواء البسامي: 150 سيارة لرصد المخالفات آليًّا والأصل هو التقيد بمدلولات الطرق

المواطن - عبدالملك آل سميح - الرياض

انطلقت اليوم أعمال ملتقى مديري إدارات المرور بالمملكة برئاسة الفريق أول ركن مدير الأمن العام خالد بن قرار الحربي وبحضور مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد بن عبدالله البسامي في مقر نادي ضباط قوى الأمن بالرياض.

وكشف اللواء البسامي عن الاستراتيجيات الجديدة والإجراءات التي تتبعها إدارات المرور المختلفة، مشيراً إلى أنه جرى اليوم تدشين الرصد الآلي للسيارات المدنية، موضحاً أن الأصل هو التقيد بمدلولات الطرق ولوحات السرعة بغض النظر عن موقع الرصد، لكون الرصد متنوعاً “الثابت والمتحرك”، وغيره من طرق الرصد، مؤكداً أن التقيد باللوحات الإرشادية كفيل بتحقيق السلامة.

وأضاف اللواء البسامي أن التطبيق سيكون في كل مدن المملكة قريباً، إذ سيتم خلاله رصد جميع السرعات من 80 وحتى 140 كم / ساعة، وسيبدأ التدشين بـ 150 سيارة في مناطق المملكة كافة، على أن يتم التوسع مستقبلاً، وإضافة العديد من السيارات، مشيراً إلى أن عملية رصد المخالفات تمر بعدة مراحل، وهي: مرحلة الرصد، والتحليل، والمعالجة والاعتماد، وهو يعمل وفق نظام آلي دقيق، يُدار بأيدٍ بشرية، وفي المستقبل ستتحول عملية الرصد على الطرق السريعة إلى ذكاء اصطناعي بشكل كامل.

وأشاد مدير الإدارة العامة للمرور بمدارس تعليم القيادة للمرأة، واصفاً إياها بالتجربة الرائدة والنموذجية وقال: هم شركاء معنا في تطبيق المعيار الدولي الذي نسعى لتطبيقه في تلك المدارس، وآخرها في مدنية حائل، إذ جرى حالياً إصدار آلاف الرخص للنساء، مؤكداً أن أسعار الرخص جاءت بعد دراسة مالية دقيقة هدفها الجودة.

ووصف اللواء البسامي هذه الظروف التي نعيشها بالتحدي الذي يتطلب أخذه على محمل الجد والعمل بشكل جاد لمواجهته بما يضمن تحقيق السلامة العامة داخل المدن وخارجها، لذا تبرز حاجة ماسة إلى إيجاد حلول نموذجية ورائدة في أسلوب إدارة الحركة المرورية، ومباشرة الحوادث، وضبط المخالفات من خلال آليات وأساليب متطورة، مع مراعاة التجربة الحالية والاستفادة منها.

وفي ختام أعمال الملتقى كرّم الفريق الحربي عدداً من الضباط والأفراد المتميزين في عدد من المجالات المختلفة، موجهاً معاليه كلمة ضافية بهذا الخصوص لمديري الإدارات تحثهم على بذل المزيد والجهد لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة التي لا تألو جهداً في تقديم كل التسهيلات والتشريعات التي تصب في مصلحة الوطن، كما تسلّم معاليه درعاً تذكارية من مدير الإدارة العامة للمرور.