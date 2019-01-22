اللواء اليحيى واللواء الأسمري يدشنان خدمة تصاريح السفر لمنسوبي السجون العسكريين عبر منصة أبشر

المواطن - الرياض

دشن مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى اليوم الثلاثاء، وبحضور مدير عام السجون اللواء محمد بن علي الأسمري خدمة طلب إصدار تصريح السفر لمنسوبي المديرية العامة للسجون من العسكريين عبر منصة أبشر .

وأوضح اللواء اليحيى أن تدشين هذه الخدمة يأتي تزامناً مع إطلاق المديرية العامة للجوازات لخدمة الاستفسار عن حالة تصريح السفر للعسكريين ومعرفة مدة التصريح للمستفيدين من خلال منصة ” أبشر ” الإلكترونية ، مبيناً أن المديرية العامة للجوازات تسعى لتقديم كافة خدماتها إلكترونياً للمستفيدين من خلال بوابة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية وعبر المنصات الرقمية ” أبشر ، أبشر أعمال ، مقيم ” وإيجاد الحلول الإلكترونية في إنجاز الإجراءات بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني وفقاً لمتطلبات المستفيدين وحتى يتسنى لهم توفير الوقت والجهد والحصول على الخدمة بالشكل المطلوب دون الحاجة لاستخدام الأوراق الرسمية .

من جهته قدم اللواء الأسمري شكره وتقديره للمديرية العامة للجوازات على ما تقدمه من خدمات إلكترونية موضحاً أن هذه الخدمة تأتي وفقاً مع التوجُّه العام للمملكة في تقديم وتسهيل الخدمات الإلكترونية ومواكبة التطور في التحول الرقمي بكافة المجالات وعلى جميع المستويات​.