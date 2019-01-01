اللواء اليحيى يزور عددًا من أجنحة ومعارض الجنادرية

المواطن - الرياض

زار مدير عام الجوازات، اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، يوم أمس الثلاثاء، عددًا من المعارض والأجنحة للقطاعات المشاركة بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 33.

وشملت جولة اللواء اليحيى معارض وأجنحة كل من المديرية العامة للسجون والمديرية العامة لحرس الحدود والإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية وكلية الملك فهد الأمنية ونادي ضباط قوى الأمن والإدارة العامة للمجاهدين، كما زار معارض وأجنحة إدارات الأمن العام (شؤون الأمن- الإدارة العامة للأدلة الجنائية- الإدارة العامة لتقنية المعلومات- الإدارة العامة للتدريب- الإدارة العامة للخدمات الطبية- القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي- الإدارة العامة للمرور- القوات الخاصة لأمن الطرق- شرطة منطقة الرياض- الإدارة العامة لدوريات الأمن- الإمداد والتموين- إدارة الملبوسات العسكرية).

كما زار اللواء اليحيى معرض قوات أمن المنشآت، بالإضافة إلى معرض وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة العدل والهيئة العامة للموانئ والهيئة العامة للجمارك والنيابة العامة ومعرض المديرية العامة للجوازات، ومعرض القوات البرية الملكية السعودية، وجناح دولة ضيف المهرجان “جمهورية إندونيسيا”، وجناح الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، وجناح وزارة البيئة والمياه والزراعة.

واطلع اللواء اليحيى على ما يتم عرضه في الأجنحة والمعارض من معلومات وتقنيات إلكترونية حديثة ومنصات وطنية داعمة للتحول الرقمي وتطبيقات الأنظمة التقنية.

وفي نهاية الزيارة قدّم اللواء اليحيى جزيل الشكر والتقدير لكل المشاركين بهذه الأجنحة والمعارض، وأثنى على الجهود المبذولة من المنسوبين، كما حثهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الزوار.