اللواء اليحيى يهنئ مدير الأمن العام بمناسبة تعيينه

اللواء اليحيى يهنئ مدير الأمن العام بمناسبة تعيينه

2019/01/02
الساعة 11:22 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

قام مدير عام الجوازات، اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، بزيارة لمعالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن/ خالد بن قرار الحربي، وتهنئته بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيين معاليه مديرًا للأمن العام، وذلك بمكتب معاليه في الرياض.

وقد رحب معاليه باللواء سليمان اليحيى والوفد المرافق معه، وتم خلال اللقاء تبادل أوجه التعاون المشترك بين الأمن العام والمديرية العامة للجوازات.

ورافق مدير عام الجوازات اللواء علي بن سعيد الزهراني نائب مدير عام الجوازات، والمساعد لشؤون العمليات اللواء سليمان بن عبدالرحمن السحيباني، والمساعد للشؤون الإدارية اللواء دكتور خالد بن محمد الهويش ​.

 



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