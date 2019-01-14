الليرة التركية تنهار بعد ساعات من تهديد ترامب

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هوت الليرة التركية ، بعدما حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن الولايات المتحدة ستدمر تركيا اقتصاديا، إذا هاجمت أنقرة المقاتلين الأكراد في سوريا.

وكانت ترامب قد هدد بتدمير اقتصاد تركيا إن هي هاجمت الأكراد في سوريا بعد انسحاب القوات الأمريكية منها.

وقال في تغريدة له عبر تويتر إنه سيقيم منطقة آمنة بعرض 20 ميلا لهذا الغرض.

وأضاف ترامب أن روسيا وإيران وسوريا من أكبر الدول المستفيدة من سياسة الولايات المتحدة في تدمير داعش، واستدرك قائلا: “استفادنا نحن أيضا، لكن حان الوقت لإعادة قواتنا إلى البلاد وإنهاء هذه الحروب التي لا نهاية لها”.

وتراجعت الليرة، التي خسرت نحو 30% من قيمتها مقابل الدولار في العام الماضي، إلى 5.53 مقابل العملة الأمريكية بحلول الساعة 07:36 بتوقيت غرينيتش، بعدما كانت الجمعة الماضي قرب مستوى 5.4540 ليرة للدولار.

وعلى صعيد متصل، أظهرت بيانات أن الناتج الصناعي التركي انخفض في نوفمبر الماضي للشهر الثالث على التوالي بنسبة 6.5%، في مؤشر على أن الاقتصاد يتباطأ.

وفي أول تعليق رسمي من تركيا أكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن بلاده لا تعارض فكرة إنشاء منطقة آمنة شمالي سوريا.

وعلق أوغلو، في تصريحات أدلى بها اليوم، على تغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سوريا والتي هدد فيها بتدمير اقتصاد تركيا إذا استهدفت الأكراد، قائلاً “إنها مرتبطة بسياسات داخلية”.

وأضاف أوغلو أن علاقات الشراكة الاستراتيجية لا يمكن مناقشتها عبر وسائل التواصل.

وحذر وزير الخارجية التركي من أنه “لا يمكن تحقيق أي نتيجة من خلال تهديد تركيا اقتصادياً”.