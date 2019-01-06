المؤسسة العامة للتدريب التقني‬‎ تبدأ اختبارًا للمتقدمات على المسابقة النسائية

المواطن - الرياض

تبدأ المؤسسة العامة للتدريب التقني‬‎ اعتبارا من الغد الاختبارات الرسمية للمتقدمات على المسابقة النسائية لشغل الوظائف الإدارية والفنية رقم 363 المعلنة خلال الفترة من 19/3/1440هـ حتى 23/3/1440هـ .

وقالت المؤسسة العامة للتدريب التقني‬‎ إن موعد الاختبار الرسمي للمرشحات سيكون وفقًا للجدول التالي:



ودعت المؤسسة العامة للتدريب التقني‬‎ المتقدمات إلى مراعات ما يلي:

2. اسم المستخدم (WEC) متبوعة برقم سجلك المدني، كلمة المرور هي رقم سجلك المدني.

3. مثال:

•اسم المستخدم: WEC123456789

•كلمة المرور: 123456789

4. بعد الدخول على نظام البلاك بورد يتطلب إدخال كلمة المرور للدخول إلى الاختبار المخصص حيث سوف توضع لكل تخصص كلمة مرور خاصة به سوف ترسل كلمة المرور للدخول للاختبار لكل متقدمة من خلال الرسائل النصية لاحقًا قبل موعد الاختبار .

5. التأكيد على المتقدمات بأن لا يتم الضغط على خيار حفظ وإرسال (SAVE AND SUBMIT) إلا بعد التأكد من حل جميع الأسئلة وعددها 25 سؤالاً وعدم إغلاقه أو التوقف عن أدائه قبل إتمام جميع الأسئلة لكونه متاحاً لمرة واحدة فقط.

6. التنقل بين الأسئلة من خلال خيار التنقل بين الأسئلة وأن لا يتم النقر على خيار آخر سؤال بشكل خاطئ ( توخي الحذر من هذا الخيار) .

7. الالتزام بالمدة المحددة بالاختبار وتوزيع وقت الإجابة عليه .

8. في حالة ضعف الاتصال وانقطاعه ستفقد فرصتك في تقديم الاختبار ولا يوجد فرصة بديلة.

9. هذا الاختبار للاجتياز لحضور المقابلة الشخصية ويدخل ضمن تقييم معايير المسابقة.

10. درجة اجتياز الاختبار لحضور المقابلة محددة بالجدول بالفقرة رقم (3) أعلاه.

ونوهت المؤسسة العامة للتدريب التقني‬‎ إلى الملاحظات التالية عند الدخول للبلاك البورد:

• ينصح بالدخول على البوابة الإلكترونية من (متصفح الويب: Chrome – Google).

• الاختبار مخصص للتقديم فقط من خلال أجهزة الحاسوب المحمول والثابت ولا يدعم الأجهزة الذكية كالجوالات.

• لكل متقدم محاولة واحدة فقط.

• إغلاق المتصفح أو إغلاق جهاز الحاسوب أو الضغط على خيار إرسال داخل الاختبار سوف ينهي المحاولة.

• التأكد من إدخال (اسم المستخدم) بشكل صحيح وعلى النحو المطلوب، كذلك الانتباه إلى عدم وجود أي فراغات في كل من (كلمة المرور) و(اسم المستخدم).

• الدخول إلى بوابة التدرب الإلكتروني (Blackboard) قبل موعد الاختبار بوقت من أجل التأكد من الدخول للنظام وعدم وجود أي مشاكل في الحساب وكلمة المرور.

• الاختبار يظهر في الصفحة الخاصة به ويتم فتحه في الوقت المحدد له ونأمل عدم الاستفسار عن عدم الدخول على الاختبار قبل بدء الوقت المحدد .