الماركات تنهزم أمام النباتات العطرية وقارعة جادة محايل شاهدة

المواطن - احمد الشهري - محايل

ضمن فعاليات “صدر الكرامة” المصاحبة وعلى قارعة جادة محايل انجذب الزوار لا شعوريًا نحو الروائح الزكية والفواحة التي تعطر المكان جمالًا وروعة بشتلات زراعية تشتهر بها المحافظة مثل البرك، والشذاب، والريحان، والشيح، والشوراء، والقطيفة، والسكب، والنعضاء، حيث يسوقها شباب ونساء سعوديات.

وعلى بالرغم من توفر أشهر ماركات العطور إلا أن تلك النباتات احتفظت بقيمتها وأصالتها ورونقها الجميل في نفوس أهالي المنطقة.

وقالت أم عامر إحدى البائعات: “لا تخلو النساء من لبس الفل والشيح والكادي في تصفيف عجيب وأشكال مختلفة تترجم لوحة من الجمال والزينة ممزوجة بأطياب وأعطار نباتية أزكي من أعطار السوق المصنعة تتزين بها المرأة في مناسبات الأعراس وكذلك الرجال”، موضحةً أنها تصنع العطور السائلة والبخور والمواد التجميلية من هذه النباتات بشكل يدوي في المنزل.

من جهته، أكد البائع إبراهيم آل عبده أن النباتات العطرية تعد من المنتجات السياحية ومن عوامل جذب الزوار للمحافظة، كما يمكن استخدامها في المجال الطبي كالعقاقير الطبية والأمصال لبعض الزواحف السامة، مشيدًا بدور اللجنة الفرعية للتنمية السياحية بمحايل الجهة المنظمة لمهرجان “صدر الكرامة” بتخصيص موقع بجادة محايل يضم 15 معرضًا ما بين تسويق مبيعات للشباب السعودي وتوعية بيطرية من قبل فرع الزراعة وتوعية صحية يقدمها مستشفيات ابن رشد التخصصي للعيون بالإضافة إلى معرض تشكيلي وسجادة عطرية، وذلك لاستغلال الغطاء النباتي والموروث الشعبي والمقومات الطبيعية والسياحية التي تزخر بها المحافظة وتطويعها لخدمة الزوار والأهالي.