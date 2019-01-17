المجلس البلدي ما بين فقر الخدمات وجدب الأفكار

بقلم - عبدالرحمن الاحمري

كثيراً ما تعلق المجتمعات القروية آمالهم في المجالس البلدية استناداً إلى تلك الوعود الضبابية التي تأتي في مرحلة الترشح لرئاسة وعضوية المجلس البلدي ، ولكن سرعان ما تتبدد هذه الغيوم وتتضح شمس الإهمال ويضرب الناس بأكفهم في بعضها ندماً وحسرة على العناء المتكبد في مراحل الترشيح ، ومن الأمثلة الحية على هذا الإهمال ( المجلس البلدي ببللحمر ) فكثيراً ما سمعت من استياءات حول خدماتهم التي لا تكاد ترى .

وقد حدثني أحد كبار السن من هذه المنطقة قائلاً: ( والله يا ولدي ما أحسرني إلا المشوار اللي قطعته عشان أصوت، ثم والله ما نفعونا بشيء ).

وأتساءل في بعض الأحيان كيف رسم هذا الإهمال صورة ذهنية لدى الناس أن هذه المجالس ما هي سوى ( جَمعة قهوة وشاهي لا أكثر ، وحب للمناصب والكراسي ) ولا يتفق الجميع على هذه الصورة فبعض المجالس البلدية قد قدمت شتى أنواع الخدمات.

إننا وخصوصاً في منطقة عسير نعيش عهداً متجدداً حضارياً في ظل قيادة سمو أمير المنطقة تركي بن طلال بن عبدالعزيز والذي اتفق الكل على محبته وحبه للإنجاز ومحاربته الدائمة للإهمال وخصوصاً الذي لا يخدم هذا المجتمع.

أختم متمنياً أن نرى من بعض المجالس البلدية المهملة نهضة آخر المضمار وتعويض الحسرات السابقة في نفوس الأهالي.