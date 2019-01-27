المدني يحذر أهالي 11 منطقة: الأمطار قادمة فلا تخاطروا

المواطن - الرياض

أكد الدفاع المدني أن هناك 11 منطقة ستشهد خلال الأيام المقبلة حالة مطرية.

وقال المدني: إن مناطق “الرياض، ومكة المكرمة، والحدود الشمالية، وحائل، وتبوك، والقصيم، والمدينة المنورة، والمنطقة الشرقية، وعسير، وجازان، والجوف“ ستشهد الأيام القادمة حالة مطرية، داعيةً المواطنين والمقيمين بعدم المخاطرة بأنفسهم وأسرهم بعبور الأودية أو التنزه بالمناطق الخطرة.

وأصدر الإنذار المبكر التابع لهيئة الأرصاد 8 تنبيهات متقدمة من ظواهر جوية، تشمل العديد من المناطق من بينها الرياض والمدينة المنورة وتبوك والجوف، وتمتد جنوبًا حتى عسير وجازان.

وفي الرياض، توقع الإنذار المبكر أن تستمر هذه الحالة حتى التاسعة من مساء اليوم الأحد وتشمل الدوادمي، وعفيف، والخرج، والأفلاج، والمجمعة، ورماح، ووادي الدواسر والأجزاء المجاورة.