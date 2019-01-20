المرصد السوري: انفجار دمشق استهدف شخصية أمنية رفيعة

المرصد السوري: انفجار دمشق استهدف شخصية أمنية رفيعة

2019/01/20
الساعة 3:16 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الانفجار القوي الذي وقع في دمشق اليوم استهدف شخصية أمنية رفيعة من نظام بشار.
ولم يكشف المرصد السوري عن هوية الشخصية التي تم استهدافها.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الانفجار وقع قرب موقع أمني.

وكان التلفزيون السوري قد أعلن في وقت سابق أن الانفجار حدث بسبب عمل إرهابي وتم القبض على أحد المشتبه بعهم ليعود ويؤكد أن الانفجار تسبب فيه فنيون عسكريون كانوا يفجرون قنبلة بحسب رويترز.
إلى ذلك لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 9 آخرون جميعهم من المدنيين إثر انفجار قنبلة في حفلة عامة في مدينة عفرين بشمال غرب سوريا.

ووقع الانفجار في ذكرى عملية غصن الزيتون، وهي عبارة عن هجومين جوي وبري أطلقتهما تركيا عام 2018 في عفرين التي تقطنها أغلبية كردية، لطرد وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تعتبرها أنقرة امتدادًا لحزب العمال الكردستاني المحظور.

 



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