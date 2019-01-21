المرصد السوري: مقتل 11 شخصاً في الغارات الإسرائيلية على سوريا

المواطن - متابعة

أعلن المرصد السوري في خبر عاجل منذ قليل، مقتل 11 شخصاً في الغارات الإسرائيلية على سوريا.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي أكد، فجر اليوم الاثنين، أنه يقصف أهدافاً لفيلق القدس الإيراني داخل سوريا، وحذر القوات السورية من مغبة شن هجوم على الأراضي، أو القوات الإسرائيلية.

وقال شهود عيان في دمشق إنهم سمعوا دوي انفجارات هائلة في السماء ليلاً. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه ضرَبَ “أهدافاً تابعة لفيلق القدس الإيراني داخل سوريا”، وحذر في الوقت نفسه سوريا “من محاولة استهداف الأراضي أو القوات الإسرائيلية”، دون تفاصيل عن الضربات.

ويتولى فيلق القدس مسؤولية عمليات الحرس الثوري الإيراني في الخارج.وجاءت الضربات بعد هجمات عبر الحدود يوم الأحد قالت سوريا إنها تصدت فيها لهجوم جوي إسرائيلي، في حين قالت إسرائيل إنها اعترضت صاروخا أطلق على مرتفعات الجولان.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: لدينا سياسة راسخة تتمثل في قصف التحصينات الإيرانية في سوريا، وإلحاق الضرر بكل من يحاول إيذاءنا.

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية السورية عن مصدر عسكري، أن إسرائيل شنت هجوماً مكثفاً وعبر موجات متتالية بالصواريخ الموجهة لكن وسائط الدفاع الجوي السورية دمرت معظم الأهداف المعادية.