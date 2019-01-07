“المركز الأخير” يُحرج #الاتحاد في المفاوضات

المواطن - طارق سعد

كلف المركز الأخير الذي يتبوأه الاتحاد في سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عديداً من المصاعب التي تواجه إدارة الاتحاد أثناء مفاوضاتها مع اللاعبين الأجانب لارتداء شعار الاتحاد في الفترة الشتوية.

واضطرت الإدارة الاتحادية لرفع المقابل المالي لحسم صفقاتها خاصة من اللاعبين ووكلائهم الذين يترددون فور علمهم بحال الاتحاد في الدور الأول.

كما تسببت المرتبة المتأخرة هذا الموسم في رفض عدد من الأجانب المستهدفين للعب ضمن صفوف الاتحاد في الدور الثاني، ويأتي ذلك بسبب رغبة هؤلاء اللاعبين في تحقيق البطولات والإنجازات التي يصعب تحقيقها مع فريق في قاع الترتيب.