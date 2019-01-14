المرور يُذكر بمتطلبات إصدار تصريح القيادة

المواطن - الرياض

أكد المرور أن كل من أتم 17 عامًا يستطيع استخراج تصريح قيادة من إحدى مدارس القيادة بعد استكمال كامل المتطلبات، موضحًا متطلبات إصدار تصريح القيادة.

ولفت المرور إلى أن متطلبات إصدار تصريح القيادة إتمام 17 عامًا والكشف الطبي مع 6 صور شخصية، وتقديم الطلب لإحدى مدارس تعليم القيادة لاستكمال بقية الإجراءات.

وفي سياق متصل، شدد المرور على أن قطع الإشارة الضوئية خطر حقيقي، ولسلامة قائدي المركبات وسلامة سالكي الطريق يجب التقيّد بالأنظمة المرورية، مؤكدًا في الوقت نفسه أن السباق بين المركبات على الطرق العامة، أو السير في مواكب يعد مخالفة مرورية.