المسابقات تصدر جدول الدور الثاني من دوري المحترفين

المواطن - مروة نبيل

أصدرت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، جدول مباريات الدور الثاني من منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والمُقرر انطلاقه، يوم الأحد الموافق 27 من شهر يناير الجاري.

وأشارت لجنة المسابقات إلى أنه في حال تأهل المنتخب السعودي إلى نصف نهائي كأس آسيا 2019؛ سيتم تأجيل منافسات الجولة 17 لتُقام في الأول والثاني من أبريل المقبل، بدلًا من موعدها المحدد أيام 27، 28 و29 من شهر يناير الجاري.

وكانت لجنة المسابقات قد عقدت اجتماعًا تنسيقيًا مع ممثلي الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا، للنظر والاستماع لمقترحاتهم حول مبارياتهم خلال الفترة المقبلة من المسابقات المحلية.

وجاء جدول مباريات الدور الثاني من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كالتالي: