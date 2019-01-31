المسابقات تنقل مباراة #الشباب_الرائد إلى المجمعة.. وتُحدد موعدها الجديد

المواطن - محمد سمعه

قررت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم نقل مباراة الشباب والرائد في الجولة الثامنة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلى مدينة المجمعة.

وذكرت إذاعة يو إم إف عبر حسابها الرسمي في تويتر أن لجنة المسابقات قررت نقل لقاء الشباب والرائد ليُقام على ملعب مدينة المجمعة الرياضية يوم الاثنين المقبل الموافق الرابع من فبراير في تمام السادسة والثلث مساءً بتوقيت المملكة.

وكان من المفترض إقامة مباراة الشباب والرائد يوم الأحد الثالث من فبراير، لكن بعد قرار نقل اللقاء تقرر تأخير المباراة لمدة 24 ساعة.

ويذكر أن خالط البلطان رئيس مجلس إدارة نادي الشباب كان قال بأنه لا يريد مشاكل بسبب أزمة الملاعب في الرياض، مضيفًا أنه يريد اللعب في ملعب النادي أو اختيار هيئة الرياضة ملعبًا مناسبًا له.

وسيلعب الشباب في مدينة المجمعة، مثل نادي النصر والذي خاض مباراته أمام أحد في الجولة السابعة عشرة على ملعب المجمعة.