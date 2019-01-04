المسعود: البلطان أعاد #الشباب إلى الواجهة

المواطن - مروة نبيل

أشاد مدير المركز الإعلامي بنادي الشباب، أحمد المسعود، برئيس مجلس الإدارة خالد البلطان، مؤكدًا أنه أعاد الفريق الأول لكرة القدم إلى الواجهة مرة أخرى.

وقال أحمد المسعود خلال تصريحاته لبرنامج “الوقت الأصلي”: “الثنائي عبدالله الخبيري وهتان باهبري مستمرّين مع الشباب حتى نهاية الموسم.. واللاعبَين لديهما مهمّة وطنيّة الآن”.

وتابع مدير المركز الإعلامي بنادي الشباب قائلًا: “وجود خالد البلطان أعاد ترتيب البيت الشبابي وأعاد الشباب للواجهة من جديد.. والفريق الآن ثالث الدوري.. والتعاقدات قائمة ومستمرة”.

وعن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، قال المسعود: “سوموديكا مدرب حماسي.. وهو من الداخل شخص لطيف”.

وكان المسعود قد نفى عبر حسابه الخاص على “تويتر”، وجود صفقات مقايضة، بتعاقد الشباب مع أحمد الفريدي وخالد الغامدي، مقابل انتقال عبدالله الخيبري وهتان باهبري إلى النصر، مؤكدًا تقديم عرضين مغريين لثنائي الليوث على أن يتم الحسم بعد فراغهم من المشاركة في الآسيوية.

ويحتل الشباب المركز الثالث في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 36 نقطة، من الفوز 8 مرات، والتعادل 5 مرات، والخسارة مرتين، وتأهل لدور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على الساحل.