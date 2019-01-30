المسعود: #الشباب وافق على شروط باهبري.. والقرار بيده

المواطن - مروة نبيل

أعلن مدير المركز الإعلامي في نادي الشباب، أحمد المسعود، عن موافقة مجلس الإدارة على كافة شروط نجم الفريق الأول لكرة القدم، هتان باهبري من أجل تجديد عقده، والاستمرار في صفوف الليوث.

وقال المسعود عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “يكثر الحديث عن الكابتن هتان باهبري وحول مستقبله مع الشباب وكل ما نستطيع تأكيده هو بأن إدارة النادي وافقت على كافة شروط اللاعب”.

وتابع مدير المركز الإعلامي بنادي الشباب تغريدته قائلًا: “القرار أصبح بيده وليس بيد إدارة النادي.. وكلنا أمل بأن يستمر اللاعب مع كتيبة الليوث”.

وأضاف المسعود: “الشباب يعيش فترة استقرار فني، وذلك أمر قد لا يروق للبعض، لذا نرى من يحاول تشتيت الجمهور وإحباطهم من خلال نشر الأكاذيب والشائعات، لكن علاقة الثقة بين الجماهير والإدارة أكبر من كل ذلك”.

وواصل: “إدارة النادي تعمل ليل نهار لإعادة وهج الشباب ولتنظيم أمور النادي من الداخل؛ حتى لا تتكرر المشكلات والأزمات المالية التي عصفت في الفريق في السنوات الأخيرة”.

واختتم أحمد المسعود تغريداته قائلًا: “لذا.. لابد أن يستمر العمل والعطاء المبني على ثقتكم.. وبإذن الله سنَسعد جميعًا بعودة شيخ الأندية إلى سابق عهده”.

وبدأ هتان باهبري صاحب الـ26 عامًا مسيرته في صفوف نادي الاتحاد خلال الفترة من عام 2009 حتى 2013، وانضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في 2016.

وأبدت العديد من الأندية رغبتها في التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب هتان باهبري خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها النصر والاتحاد والهلال.

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بشكل مميز في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويحتل المركز الثالث برصيد 33 نقطة.