المشاعر الجياشة تفيض في وداع أهالي الجوف لأميرهم السابق بدر بن سلطان

المواطن - ميسر البديوي - الجوف

ودع أهالي منطقة الجوف أميرهم السابق، بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، الذي قضى حوالي العام في الجوف؛ قبل أن يصبح نائبًا لأمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل ضمن حزمة أوامر ملكية أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الخميس الماضي.

وودع الأهالي الأمير بدر بن سلطان في قصره بسكاكا تحت شرف نائب أمير منطقة الجوف الأمير عبدالعزيز بن فهد.

‏وعند وصول ‎الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة ‎مكة المكرمة وبرفقته الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف إلى مطار ‎الجوف، كان في استقبالهما الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة.

وشهدت الجوف في عهد الأمير بدر بن سلطان تدشين عدد من المشاريع الحيوية ولمس الجميع قفزات تنموية، كما كان الأمير بدر بن سلطان باستقبال خادم الحرمين الشريفين في زيارته الميمونة إلى المنطقة.

وكان الأمير بدر بن سلطان أميرًا للمنطقة بمرتبة وزير، وعُين في هذا المنصب الرفيع بناء عن الأمر الملكي السامي في 27 فبراير عام 2018، في خطوة لإعطاء المواهب الشابة فرصة للتجديد والعطاء.

المشاعر الجياشة قاسم مشترك عند الوداع:

وعبر عدد من مواطني منطقة الجوف عن مشاعرهم الجياشة بعبارات وكلمات الوداع، متمنين له التوفيق وأن يسدد الله خطاه أينما حل.

وقال طارش الفهيقي ‏بهذه المناسبة: ‎”وداعًا أيها البدر.. اعذروني فإني لا أتحمل توديعكم حفظكم الله وسدد خطاكم”.

بينما وصف الرميح الأمير بدر بن سلطان بقوله: “‏‎كريم ابن كريم.. الله يرحم والده الأمير سلطان لم يقصر أبدًا”.

أما ضيف الله المهرمس فأوضح أن رغم المدة القصيرة في إمارة المنطقة إلا أن الأمير بدر ترك بصمات واضحة لأهل المنطقة؛ وذلك بسبب تواضعه والابتسامة التي لا تفارق محياه، سائلًا الله أن يجعل التوفيق مرافقه أينما حل.

وذكر منصور حنيف الشراري في وداعه: “بل أدري ماذا أقول؟ الأمير البدر قضى فترة بسيطة في الجوف ولكن كسب القلوب.. آخر زيارة له كانت إلى ميدان الهجن في طبرجل، وهي زيارة كان لها أثرها القوي للرقي بهذا المرفق.. وقبلها استقبل أهالي طبرجل وسلم عليهم فردًا فردًا وزار مواطن في بيته وهذه زيارة من زيارات لم تتوقف للمواطنين في بيوتهم”.

من جانبه، قال ثامر العنزي: “‏‎نودعك بالدعاء لك بالتوفيق أينما توجهت.. أمير في كل شيء”.