المطالبة باستقالة قصي الفواز وإدارته .. فرصة اتحاد القدم للرد وتصحيح المسار

المواطن - محمد سمعه

مع تصاعد الأزمات وحدة الانتقادات لمجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، برئاسة قصي الفواز بعد الإخفاقات الأخيرة، تواجه إدارة قصي الفواز تحديًا صعبًا لإصلاح الأمور بعد مرور 3 أشهر على تعيينهم فقط.

وكان سعود آل سويلم، رئيس مجلس إدارة نادي النصر، طالب قصي الفواز رئيس الاتحاد السعودي بالاستقالة هو وباقي أعضاء الاتحاد بسبب كثرة الأخطاء التحكيمية وضعف المراقبة على أداء لجان اتحاد القدم.

الرد سيكون قويًّا من اتحاد القدم:

ومن المنتظر أن يُوقع الاتحاد السعودي لكرة القدم عقوبات قاسية على رئيس النصر بسبب تغريداته الهجومية، كما أن الفترة المقبلة ستشهد إصلاحات وتغييرات عديدة في كيان الاتحاد السعودي لتخفيف حدة الانتقادات.

وسبق لنادي الفيحاء الاعتراض من قبل عبر رئيسه سعود الشلهوب على الأخطاء التحكيمية والاستخدام الخاطئ لتقنية حكم الفيديو المساعد، كما اعترض ماجد النفيعي رئيس النادي الأهلي السابق على أخطاء تحكيمية تم ارتكابها في لقاء الأهلي والهلال في الحادي والعشرين من شهر ديسمبر الماضي.

ويذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم كان تقدم بطلب إيضاح إلى نادي النصر لتفسير تغريدات سعود آل سويلم قبل إعلان القرار الرسمي من قبل اتحاد القدم.

وكان قصي الفواز تولى رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتزكية في شهر أكتوبر الماضي خلفًا لعادل عزت والذي تقدم باستقالته من رئاسة اتحاد القدم في شهر أغسطس الماضي.