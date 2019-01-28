المطيري يكشف لـ”المواطن” سر الرقية العجيبة لمن يعاني من التأتأة

المواطن - الرياض

‏أكد إمام مسجد عائشة رضي الله عنها، وعضو مركز الدعوة والإرشاد، والمؤلف الإسلامي عايض المطيري ، في تصريحات خاصة لصحيفة “المواطن” أن الأطفال الذين عندهم مشاكل في النطق، ‏أو تأتأة وتأخر فيه ، يُنصح برقيتهم بسورة ‏الفاتحة ٧ مرات ‏والمعوذتين وترديد قول الله تعالي 🙁 واحلُل عقدة من لساني يفقهوا قولي) ٧ مرات، ‏وقول 🙁 وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَاني ).

‏وأضاف أنه تمت تجربة ذلك وكانت شافية ونافعة بإذن الله .

وأضاف: ربما تحدث هذه التأتأة من تعرض الطفل لموقف قلق وحصل له خوف شديد، داعيًا الأبوين إلى عدم توبيخ الطفل، أو تهديده، أو تصحيح كلماته بإكمال حديثه، أو معاملته بقسوة بشكل عام، بل إنما يتعيّن عليهما التحلي بالهدوء، والصبر عليه، ومعاملته بحنان وعطف، بالإنصات للطفل جيداً، وبإعطائه فرصة لإتمام كلامه ، مع رقيته بما ذكرنا سابقا ، لمدة أيّام ، فلها أثر عجيب وبالغ بإذن الله.

‏وأضاف: أنا جربتها وشاهدت نفعها ونصحت غيري بها، ‏وكتب الله بها الشفاء والنفع بفضله وكرمه ولطفه.