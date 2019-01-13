المقابلات الإعلامية وتويتر يُكلفان ثنائي #النصر وآل سويلم 65 ألفًا

المواطن - مروة نبيل

وقّعت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، 3 عقوبات تجاه رئيس مجلس إدارة نادي النصر، سعود آل سويلم، وثنائي الفريق الأول عبدالعزيز الجبرين، والمغربي نور الدين مرابط.

وألزمت لجنة الانضباط، عبدالعزيز الجبرين بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال، وغرمت نور الدين مرابط 25 ألف ريال؛ بسبب تغيبهما عن المقابلة الإعلامية السريعة “فلاش إنترفيو”، بعد مباراة الفيصلي، رغم دعوتهما للحضور.

وغرمت لجنة الانضباط والأخلاق، رئيس مجلس إدارة نادي النصر، سعود آل سويلم، 20 ألف ريال؛ لنشره تغريدة، يوم 8 ديسمبر 2018، على حسابه الخاص على “تويتر”، تتضمن إساءة لنادي الهلال.