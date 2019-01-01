الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان يعزيان الرئيس الفلبيني في ضحايا العاصفة

المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس رودريغو دوترتي رئيس جمهورية الفلبين اثر العاصفة التي ضربت الفلبين وما نتج عنها من وفيات ومفقودين.

وقال الملك المفدى: “علمنا بنبأ العاصفة التي ضربت الفلبين، وما نتج عنها من وفيات ومفقودين، وإننا إذ نشارك فخامتكم والشعب الفلبيني الصديق ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا بأحر التعازي وصادق المواساة، راجين عودة المفقودين سالمين”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس رودريغو دوترتي رئيس جمهورية الفلبين اثر العاصفة التي ضربت الفلبين وما نتج عنها من وفيات ومفقودين.

وقال سمو ولي العهد: “بلغني خبر العاصفة التي ضربت الفلبين، وما نتج عنها من وفيات ومفقودين، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة راجيًا عودة المفقودين سالمين”.