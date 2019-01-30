الملك سلمان يتسلّم رسالة من رئيس أذربيجان

المواطن - واس

تسلّم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رسالة من فخامة الرئيس إلهام حيدر علييف رئيس جمهورية أذربيجان.

وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين وزير العدل بجمهورية أذربيجان فكرت محمدوف، خلال استقبال الملك المفدى له اليوم في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض.

ونقل معاليه لخادم الحرمين الشريفين تحيات رئيس جمهورية أذربيجان، فيما أبدى الملك المفدى تحياته لفخامته.

حضر الاستقبال، وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ةوزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبد العزيز السالم.

كما حضر من الجانب الأذربيجاني، رئيس المحكمة العليا رامز رضايف، وسفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة شاهين عبداللاييف.